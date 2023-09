Paris : le Château des fleurs vient d'ouvrir

A l’entrée du Château des Fleurs , Quintana Partners a imaginé plus qu’unbaigné par la lumière venant des grandes fenêtres et se reflétant sur les murs en bois texturé.Derrière le discret comptoir en bois habillé d'un rideau, l’équipe accueille personnellement chaque client de l’hôtel.Jouxtant la réception, l’imposant bar carré en marbre veiné et bois sombre avec étagères en laiton est entouré de pièces précieuses mêlées à des références plus rustiques, à l’image des banquettes en velours qui contrastent avec les tomettes au sol, des suspensions en verre de Murano dessinées sur-mesure qui côtoient le mobilier chiné dépareillé.Enfin,-elle est arrivée en France il y a près de 25 ans- se veut un pont entre la Corée et la France.C'est à la suite du Relais Christine (ce 5* est installé dans un manoir du XVIIe siècle tout près de Saint-Germain des Près) et du Saint James Paris (installé place Adenauer, dans le 16e, c'est le seul château-hôtel de la capitale française) que le Château des Fleurs vient rejoindre une collection d’établissements à personnalité, qui se distinguent par leur chic discret et leur service sur-mesure à la française.