Volotea lance Nantes et Toulouse au départ de Lille

Après Ajaccio, Bastia, Figari, Montpellier (et plus récemment Perpignan), Nantes et Toulouse complètent l’offre

de Volotea au départ de Lille.



Après une première période de test concluante lors des dernières vacances de fin d’année qui a permis de

confirmer les attentes des voyageurs, "Nantes et Toulouse seront chacune desservies à raison de 4 vols par semaine à compter du 2 avril prochain."