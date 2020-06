Volotea propose Ajaccio et Bastia depuis l’Aéroport Paris-Beauvais

En France, Volotea lance 15 nouvelles lignes, dont 5 exclusives.



" Maintenant que les protocoles de vols sont plus clairs et que les clients reprennent confiance en des voyages plus sûrs pour cet été, nous sommes certains que la plupart de nos passagers voudront voyager davantage au sein de leur pays.



C’est pourquoi nous avons adapté notre réseau en renforçant toutes nos liaisons domestiques en Espagne, en France, en Italie et en Grèce " a déclaré Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea.