Voyage Tunisie : seuls les tests PCR sont reconnus par les autorités tunisiennes

Pour entrer sur le territoire tunisien, les voyageurs non vaccinés (ayant reçu leurs deux doses pour les vaccins à deux injections, une dose pour les vaccins ne nécessitant qu’une seule injection, et les personnes qui ont reçu une dose de vaccin après avoir été contaminés) doivent présenterLes voyageurs de plus de 12 ans non vaccinés doivent quant à eux présenter un test PCR négatif à la Covid-19, réalisé moins de 72 heures avant le premier embarquement et s’engager sur l’honneur à respecter un auto-isolement de sept jours à partir de leur arrivée en Tunisie.Ils devront également remplir avant l’embarquement les informations obligatoires demandées sur ce site puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application : la fiche sanitaire et la fiche d’engagement qui seront remises aux services sanitaires tunisiens à l’arrivée.