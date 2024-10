Voyage en Martinique : plages, restos, hôtels... tout est accessible ! 🔑

les professionnels l'assurent, l'activité touristique n'est pas impacté par le mouvement contre la vie chère

Alors que la haute saison approche à grand pas, les agents de voyages et les voyageurs se demandent comment se déroulent les séjours et voyages en Martinique. Les images de violences et le blocage de l'aéroport de Fort-de-France ont marqué les esprits, et pourtant les professionnels sur place et les spécialistes de la destination l'assurent : l'activité touristique se déroule normalement.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 31 Octobre 2024

