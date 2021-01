Voyage interdit ? "Dépourvu de sens, inutile et pénalisant pour toute l'industrie", estime Jean-Pierre Mas

TourMaG.com - Craignez-vous que ces restrictions pénalisent durablement le secteur ? Même avec quasiment un tiers de sa population vaccinée Israël a fermé le ciel, ce lundi 25 janvier 2021. Rien ne nous dit que les fermetures des frontières prendront fin avec les vaccins, ni même un jour prochain ?



Jean-Pierre Mas : Vous avez raison, la pénalisation du secteur risque d'être longue et lourde, sauf si on se met dans la tête que nous allons devoir vivre avec la covid-19.



Le mode de vie que nous avons actuellement, ne durera pas éternellement, il faut s'habituer à la pandémie et s'organiser à vivre avec, en se protégeant et aussi en protégeant les autres.



Il est tout à fait possible que pendant un certain nombre d'années, pour voyager, il faille prouver que nous soyons vaccinés ou avons subi un test.



La difficulté étant que chaque pays pourrait bien avoir ces règles, nous le voyons en Europe, sans aucune harmonisation, ni même aucune perspective.



Mondialement, il n'y en aura jamais.



TourMaG.com - Nous pourrions voir aussi les pays accessibles aux voyageurs ayant tel ou tel type de vaccin contre la covid-19...



Jean-Pierre Mas : Et probablement selon certains vaccins, car chaque pays ou destination pourrait avoir sa solution contre la covid.



En Russie, les autorités pourraient exiger le vaccin local ou Moderna pour les USA, d'où l'intérêt du passeport sanitaire.



Nous aimerions la création d'un document rassemblant tous les vaccins et tests subis par le propriétaire de ce document, pour permettre de s'adapter aux exigences du pays.



TourMaG.com - Avec des contraintes aussi lourdes et durables, ne risquons-nous pas d'avoir un marché qui ne retrouvera jamais son niveau de 2019 ?



Jean-Pierre Mas : Vous avez raison, d'autant plus, car la durée de la vaccination globale va être longue.



A contrario, il y aura des contraintes sanitaires persistantes, tout comme il faut un carnet de vaccination avec la fièvre jaune et le choléra pour certains pays africains, ce qui poussera à l'acceptation, c'est l'envie de voyager.



Nous le voyons dès qu'il y a un allègement des mesures, la population manifeste une grande envie de sortir et de partir, pour s'échapper.



TourMaG.com - Pensez-vous que les acteurs de la profession doivent être plus proactifs sur la question du passeport vaccinal ou de la façon de montrer patte blanche pour leurs clients, afin de permettre une reprise de l'activité ?



Jean-Pierre Mas : Non, car nous ne ferons pas changer d'avis les gouvernements, il faut oublier cela.



En plus, il faudrait tous les faire changer d'avis en même temps. C'est peine perdue. Voilà pourquoi nous défendons le passeport sanitaire, intégrant à la fois le vaccin et les tests.



Il sera l'outil permettant de nous déplacer en répondant aux normes du pays dans lequel nous irons.