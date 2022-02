Voyage : les créations d'entreprises en baisse de 27% en janvier 2022

" Le nombre de transactions a pris un coup en janvier en raison du variant omicron. L'incertitude prévaut toujours parmi les décideurs du secteur, " explique Aurojyoti Bose, analyste principal chez GlobalData.



Et malheureusement, tous les signaux sont dans le rouge.



Les annonces d'opérations de fusions et d'acquisitions, de financement à risque et de capital-investissement ont diminué respectivement de 30 %, 23,5 % et 15,4 % en janvier 2022 par rapport à décembre 2021.



Aucun pays ne surnage, avec une activité relativement faible, aussi bien aux États-Unis, Royaume-Uni et en Corée du Sud.