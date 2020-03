Voyager et rendre à la nature un peu de ce qu’elle nous offre ? C’est possible !

Dans notre vie quotidienne, nous sommes de plus en plus nombreux à changer nos habitudes et à adopter, çà et là, des gestes éco-responsables.

Le tourisme constitue un réel levier d’action pour lutter contre le changement climatique.

Lundi 16 Mars 2020

Pourquoi compenser ses émissions de CO2 ?



1. Compenser, c’est rendre à la nature un peu de ce qu’elle nous offre et permettre une réduction d'émissions de CO2 équivalente au CO2 émis. Les projets soutenus par Greentripper répondent à des exigences élevées pour que la compensation CO2 fasse réellement la différence. Ils sont certifiés par les plus hauts labels comme le Gold Standard ou Plan Vivo.



2. Calculer ses émissions de CO2 permet une prise de conscience qui fait partie du processus de changement. Cela peut amener à repenser certains choix futurs.



Un projet concret ? La réhabilitation de puits en Ouganda. Grâce à la compensation CO2, Greentripper finance la réhabilitation de puits d’eau potable dans le district de Kaliro en Ouganda.

Grâce à ces puits, les familles peuvent se passer de brûler du bois pour faire bouillir l’eau et la rendre propre à la consommation.

Résultat : on évite la déforestation, on évite des processus de combustion néfastes pour l’environnement et on réduit l’exposition des femmes et des enfants aux fumées qui provoquent de nombreux problèmes de santé. (projets de label Gold Standard).



Compenser son voyage en soutenant des projets certifiés est une façon volontaire et concrète d’agir sur son impact climatique et ses émissions de CO2.



Et si on envisageait de changer nos habitudes et de faire des choix qui font du bien à la planète ? La première mission de Greentripper est de sensibiliser les voyageurs à penser autrement et à inclure la composante écologique lors de l’organisation d’un voyage.



Pour cela, elle a développé une infographie qui propose 10 conseils pour voyager ‘responsable’: opter pour un moyen de transport plus durable quand c’est possible (le train, le bus, le co-voiturage, …), s’équiper d’objets et produits zéro déchet, choisir un hébergement avec un label vert, compenser l’impact de son transport …



Pour les destinations lointaines, l’avion reste incontournable mais cela ne signifie pas pour autant que nous devions être passifs. Chacun, à notre niveau, nous pouvons agir !

Sautez-le pas ! Rendez à la nature un peu de ce qu’elle nous offre. GIVE BACK ! https://www.greentripper.org/

