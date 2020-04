Voyages Vert Vous - Épisode 4 : Biarritz, histoire du surf et actions solidaires

Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène dans le sud-ouest de la France, à, ville face océan qui vit au gré des vagues.Sur la célèbre Côte des Basques, haut-lieu du surf, l’eau est une préoccupation majeure et l’engagement des sportifs y est très fort. Rencontrez laqui construit des projets pédagogiques autour de l'eau et faites la connaissance de Yoann, fondateur de Solikend , plateforme de réservation d'hôtels au profit d'associations.Pour en savoir plus sur Solikend, lauréat des Palmes du Tourisme Durable voir notre article