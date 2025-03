Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Cela fait plus de deux ans que nous alertons les dirigeants de ces plateformes sur le manque de transparence de leurs annonces,

Notre objectif n’est pas de faire fermer ces plateformes, mais qu’elles fassent le ménage parmi les annonces !

Comme les pèlerins au moment du Hajj ou les voyageurs séduits par les influenceurs sur les réseaux sociaux, la communauté juive n’est pas non plus épargnée par les promesses mirobolantes d'organisateurs de voyages peu scrupuleux !Il suffit de faire un tour sur les plateformes en ligne dédiées aux « voyages casher » - notamment- pour s’apercevoir que toutes les annonces ne font pas mention d’une agence de voyages immatriculée.De-ci, de-là, des hôtels, des associations ou encore des apporteurs d’affaires proposent des séjours (vol + hôtel ou hôtel + transfert + excursions) sans présenter clairement la moindre garantie.Au grand désespoir des professionnels qui, sur ces mêmes plateformes, affichent des offres en règle et disposent, pour cela, d'une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours d’Atout France.nous explique un agent de voyages.