VoyagezSansBougerAvecTUI : TUI France propose de voyager depuis son... canapé

Tout le monde s'interroge sur ce que sera le tourisme après le confinement et surtout une fois le virus vaincu, nul ne le sait, mais il est une certitude, mieux vaut garder un lien avec ses clients.Même si les ventes sont à l'arrêt, TUI France a pris le pari de maintenir une présence active sur les réseaux sociaux.Après avoir porté assistance aux vacanciers bloqués aux quatre coins du monde et les avoir informés sur la situation ou les décisions du gouvernement, un nouveau virage a été pris : faire voyager les clients depuis leurs canapés.Avec l'avènement de l'image, il est toujours possible d'émerveiller, et pour cela TUI France emmène les internautes dans des lieux insolites, propose des" et les challenge aussi via l'opération #VoyagezSansBougerAvecTUI.