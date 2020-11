Web séminaire : comment la montagne française peut-elle attirer de nouvelles clientèles cet hiver ?

Alors que la France est à nouveau confinement depuis le 30 octobre, les acteurs de la montagne se tiennent prêts à redémarrer dès que les feux seront au vert.



Après un été exceptionnel pour bien des massifs, l'hiver s'inscrit en pointillés avec un vrai manque de visibilité. Pour autant la montagne française se sent prête à affronter un hiver inédit.



" Le propre du montagnard est de s'adapter, nous saurons une nouvelle fois le faire, avec l'expérience en plus de la saison été " lance Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagnes.



Dans ce contexte exceptionnel, France Montagnes et le Cluster Montagne organisent web séminaire le jeudi 19 novembre de 10h30 à 12h portant sur l’un des sujets au cœur des réflexions : la capacité de la montagne française à attirer de nouvelles clientèles cet hiver.



Quelles nouvelles clientèles pouvons-nous espérer capter pour cette saison à venir ? Pourrons-nous accueillir des néo-montagnards ? Quelles seront leurs attentes et leurs besoins ? Quelles stratégies et quelles offres nos stations pourront-elles mettre en œuvre pour attirer des nouvelles clientèles ?



Céline Eymery, rédactrice en chef de TourMaG.com participera à l'une des tables rondes.