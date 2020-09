Appel à projets Cluster Montagne Labs : les candidats ont jusqu'au 2 octobre 2020 pour postuler

L'appel à projets du Cluster Montagne fait peau neuve en 2020 !



Après 7 éditions à succès sur la thématique " montagne innovante et internationale ", il intègre cette année le " Cluster Montagne Labs ". Objectif : identifier les entreprises, associations et startups françaises dont le projet d’innovation répond aux enjeux des territoires de montagne (durabilité, sécurité, performance, attractivité, accessibilité, concertation et interactivité).



À la clé pour les projets labellisés : un an d’accompagnement et l’opportunité de tester concrètement leur solution sur un terrain d’expérimentation. Cette année, un parrain accompagnera aussi chaque lauréat pour mener à bien son projet.