Start-up : Quels sont les 4 projets retenus par le Cluster Montagne ?

Ainsi, Bike Solutions doit permettre aux stations de fidéliser les fans de VTT en... hiver. L'entreprise crée des espaces vélos dédiés à l’apprentissage et au ludisme.



Pour tous les amoureux de la poudreuse, Dianeige – Prosnow sera sans doute la pépite à suivre.



Cette dernière propose un service d'aide à la décision pour la production de neige de culture et la préparation des pistes de ski qui s’appuie sur des prévisions à échelle météorologique (plusieurs jours) et saisonnière (plusieurs mois).



Bientôt acheter son forfait ressemblera à l'achat d'un billet d'avion. La solution de Sport Data Intelligenc est basée sur des modèles d’algorithmes, qui utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning pour analyser les comportements d'achat, donc d'adopter une tarification dynamique.



Pour finir, la dernière solution doit permettre de freiner l'un des cauchemars des stations : le recul de la pratique du ski. SNOOC offre une solution clé en main pour amener une nouvelle clientèle à fréquenter les pistes et les remontées mécaniques.