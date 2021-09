Wizz Air, Easyjet : la nouvelle bataille des low cost

Par ailleurs le trafic entre le Royaume Uni et l’Europe aura beaucoup de difficultés à retrouver son niveau d’antan. Cela peut conduire les actionnaires à se débarrasser de la compagnie devant les difficultés à venir. De son côté, Wizz Air est essentiellement installée sur le continent.



Elle cherche à se développer rapidement et mettre la main sur son homologue britannique peut avoir beaucoup de sens. Reste à savoir le prix à payer.



Après avoir créé et soutenu EasyJet Stelios Ioannou voudra certainement en tirer un gros profit, certes bien mérité. Les fonds d’investissement ne manquent pas pour accompagner une telle transaction, les liquidités disponibles sont considérables et elles cherchent toutes les bonnes opportunités pour s’investir.



Deux obstacles néanmoins se dressent devant un éventuel rapprochement. D’abord le nécessaire feu vert des autorités de la concurrence européennes qui restent tout de même sous l’influence des transporteurs traditionnels.



Et ces derniers voient d’un mauvais œil l’arrivée d’un géant européen disposant de plus de 500 avions. Et puis la tendance actuelle à une écologie punitive qui aura pour conséquence de favoriser le transport ferroviaire au détriment de l’aérien, même si cela ne sert les intérêts ni des consommateurs, ni ceux des populations.