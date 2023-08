Y a-t-il déjà eu des relations sexuelles dans l’espace ? Tourisme dans l’Espace : quelle sexualité dans l'espace ?

La sexualité dans l'espace ! Y a t-il déjà eu des relations sexuelles dans l'espace ? L'amour et le sexe doivent-ils être abordés de manière médicale ? Le troisième volet de la série sur les coulisses des séjours dans l'espace monte en température. Michel Messager, notre expert sur le sujet (du tourisme spatial ndlr) fait le bilan sur ce sujet traditionnellement peu abordé !



Rédigé par Michel MESSAGER le Mardi 8 Août 2023

un programme scientifique d'étude de la sexualité et de l'intimité dans l'espace.



Plusieurs éléments, notamment les durées de plus en longues de temps passées dans l’espace par les astronautes, militent en effet, pour que l’amour et le sexe soient abordées de manière médicale.



Il y a-t-il eu déjà des relations sexuelles dans l’espace ?



Lorsque la question : Il y a-t-il eu déjà des relations sexuelles dans l’espace ? est posée, bien que des expériences aient déjà été réalisées en ce domaine sur des animaux, que ce soit la Nasa, Roscosmos, les chinois ou les sociétés privées, celles-ci ont toujours considéré les relations sexuelles humaines dans l’espace comme un sujet tabou et démenti systématiquement les faits… si faits il y a eu.



En 2008, Bill Jeffs, porte-parole de la NASA, déclarait « Nous n'étudions pas la sexualité dans l'espace. Si c'est votre sujet, il n'y a rien à discuter. »



Pourtant, Didier Dillen suggère dans son livre "Sextraordinaire" : « qu’il est improbable que des voyages ayant emporté des astronautes femmes et hommes aient pu se dérouler sans relations sexuelles », citant à ce propos la mission STS-47, en septembre 1992, avec Mark Lee et Jan Davis qui étaient jeunes mariés.



Ou encore en 1991, à bord de la station Mir, les rapports entre la jeune cosmonaute britannique, Helen Sharman, et l’un des deux cosmonautes russes qui l’accompagnaient. »



Côté russe, des rumeurs vont bon train depuis des années sur des astronautes russes qui auraient eu une relation sexuelle pendant une mission à bord de Saliout 7 en 1982.



Mais la cosmonaute En septembre 2021, un groupe de recherche canadien publiait un plaidoyer "D’Amour et de Fusée" pour lancerPlusieurs éléments, notamment les durées de plus en longues de temps passées dans l’espace par les astronautes, militent en effet, pour que l’amour et le sexe soient abordées de manière médicale.Lorsque la question : Il y a-t-il eu déjà des relations sexuelles dans l’espace ? est posée, bien que des expériences aient déjà été réalisées en ce domaine sur des animaux, que ce soit la Nasa, Roscosmos, les chinois ou les sociétés privées, celles-ci ont toujours considéré les relations sexuelles humaines dans l’espace commeEn 2008, Bill Jeffs, porte-parole de la NASA, déclarait «Pourtant, Didier Dillen suggère dans son livre: «Côté russe, des rumeurs vont bon train depuis des années sur des astronautes russes qui auraient euMais la cosmonaute Svetlana Yevgenyevna Savitskaya a toujours refusé de dire avec quel occupant de la station et dans quelles conditions cela s'était produit.

Alors Sexe ou pas sexe dans l’espace ? Autres articles Apéros, chef étoilé... que vont manger les touristes de l’espace ?

Tourisme spatial : découvrez le programme d'entrainement des astronautes ! Il y a eu des missions spatiales longues, mais je pense que l’on peut dire qu’aucune relation sexuelle n’a jamais eu lieu dans l’espace », assure-t-il.



« C’est un petit milieu », justifie-t-il. « Si c’était arrivé, ça se saurait. Au moins une personne n’aurait pas pu s’empêcher de le dire. » Ce serait une première, affirme Olivier Sanguy Rédacteur en Chef de l’actualité spatiale à la Cité de l’Espace . «», assure-t-il.», justifie-t-il. «

Faut-il se préoccuper des relations sexuelles dans l’espace ? Une étude de We-Vibe – l’une des principales marques mondiales de produits dédiés au plaisir – menée par une équipe multidisciplinaire de chercheurs d’Erobotics Research



Consulting dirigée par Simon Dube, Maria Santaguida et Dave Anctil, a été une des premières à se préoccuper de ce sujet, n’hésitant pas à affirmer : « Il faut rappeler aux agences spatiales et aux entités qui les soutiennent, qu'aborder les questions de sexualité d'un point de vue positif, scientifique, empathique et inclusif est primordial pour notre santé, notre bien-être et le succès de notre vie dans l'espace.



En particulier, il faut leur rappeler que, d'une part, la santé sexuelle reste du domaine de la santé, que les droits sexuels sont des droits de l'Homme, et d'autre part, que la sexualité signifie également diversité et que le plaisir n'est pas optionnel mais essentiel. »



Le rapport d’Erobotics Research Consulting souligne en effet :



- L'éthique d'une abstinence permanente plus ou moins contrainte, interpelle quand on sait que le plaisir sexuel fait partie intégrante de notre quotidien.



- Si l'abstinence peut être envisagée pour des missions de courtes durées, elle n'est évidemment pas une option viable pour des voyages plus lointains tel que Mars.



- Si les relations amoureuses et sexuelles peuvent être un facteur influant sur notre santé physique et morale. Il en est de même pour les astronautes.



- La démocratisation de l’accès à l’espace évolue de plus en plus. Logiquement, de plus en plus d’hommes et de femmes seront amenés à passer du temps ensemble dans l’espace. « Faciliter le sexe en couple pourrait en fait aider les astronautes à se détendre, à dormir et à soulager la douleur. »



- La technologie peut grandement aider dans ce domaine et les jouets sexuels sont l'une des options les plus viables pour prendre du plaisir dans l'espace.



« Je ne sais pas à quoi ressemble le sexe dans l'espace, évidemment », s'amusait l'astronaute américain Ron Garan, ayant passé six mois à bord de l'ISS. « Je suppose que ce serait aussi agréable que sur Terre. L'apesanteur vous libère - en étant totalement libre de vos mouvements - vous pouvez tester n'importe quelle position. »



Dans l'idée, ça se tient. Mais en pratique ?

Des obstacles physiques peuvent-ils empêcher d’avoir une vie sexuelle en dehors de la planète



Ainsi ces quelques "évidences" y contribuent à savoir :



- L’absence de gravité : « sans gravité suffisante, les corps ne sont pas attirés l’un vers l’autre et le contact entre deux personnes nécessiterait un effort constant. »



- Le manque d’intimité : « les actes d’intimité sexuelle comme la masturbation sont difficiles à réaliser dans les espaces très réduits des vaisseaux spatiaux. »



Les liquides : « les fluides corporels, comme l’éjaculat, doivent absolument être contenus pour éviter qu’ils ne s’échappent dans le vaisseau ».



A ces observations ont peut rajouter :



- Le mal de l'espace éprouvé par près de la moitié des astronautes durant leurs premiers jours de séjour dans l'espace.



- L'éjaculation masculine peut avoir du mal à venir. Cela est aussi dû à la microgravité, qui pourrait hypothétiquement gêner l'homme lors d'une relation sexuelle.



- Une étude précédemment menée a montré que le taux de testostérone chute au cours



- Pour éviter qu'une simple caresse ne fasse décoller votre partenaire à l'autre bout du vaisseau, il faudra que le couple soit maintenu ensemble par des harnais, ou des sangles.



Bien entendu, tout cela reste hypothétique, puisque la NASA, comme, répétons-le, les autres agences ou sociétés spatiales, n'ont jamais fait mention d'une relation sexuelle s'étant déjà produite dans l'espace. De ce fait, aucune étude documentée n'a pu être rendue publique.



En guise de conclusion et comme le soulignent des chercheuses et chercheurs étudiants la psychologie de la sexualité humaine et les aspects psychosociaux des facteurs humains dans l’espace : « Il est grand temps que les programmes spatiaux adoptent une nouvelle discipline : la sexologie spatiale, soit l’étude scientifique exhaustive de l’intimité et de la sexualité hors de la Terre. »



Encore reste-il à vaincre les tabous entourant la technologie et la sexualité, ce qui n’est pas une mince affaire… ! Il est évident que l’espace n’est pas l’endroit le plus approprié pour avoir des rapports sexuels ‘’normaux’’.Ainsi ces quelques "évidences" y contribuent à savoir :: «: «Les liquides : «».- Le mal de l'espace éprouvé par près de la moitié des astronautes durant leurs premiers jours de séjour dans l'espace.. Cela est aussi dû à la microgravité, qui pourrait hypothétiquement gêner l'homme lors d'une relation sexuelle.- Une étude précédemment menée a montré que le taux de testostérone chute au cours d'un voyage spatial. - Pour éviter qu'une simple caresse ne fasse décoller votre partenaire à l'autre bout du vaisseau, il faudra que le couple soit maintenu ensemble par des harnais, ou des sangles.Bien entendu, tout cela reste hypothétique, puisque la NASA, comme, répétons-le, les autres agences ou sociétés spatiales,. De ce fait, aucune étude documentée n'a pu être rendue publique.En guise de conclusion et comme le soulignent des chercheuses et chercheurs étudiants la psychologie de la sexualité humaine et les aspects psychosociaux des facteurs humains dans l’espace : «Encore reste-il à vaincre les tabous entourant la technologie et la sexualité, ce qui n’est pas une mince affaire… !

Retrouvez notre série sur les coulisses des séjours dans l'espace.

Michel Messager "Tourisme Spatial 1954-2022" est en vente sur le

Le dernier ouvrage deest en vente sur le site Amazon

Michel MESSAGER est directeur associé de Consul Tours, société de conseil travaillant pour une clientèle privée et institutionnelle dans les secteurs du tourisme.



Il est Membre Fondateur de l’Institut Européen du Tourisme Spatial et de l’AFST (Association Française des Seniors du Tourisme). Il est l’auteur de nombreux articles sur le sujet ainsi que de plusieurs livres : le "Tourisme Spatial" publié en 2009 à la documentation française, " Histoire du Tourisme Spatial de 1950 à 2020 " sorti en 2021, " Tourisme Spatial et Ecologie " en 2022 et " Tourisme Spatial de 1950 à 2022 " chez Amazon. Il est considéré actuellement comme l’un des spécialistes en la matière.



Il intervient fréquemment sur ce sujet à la radio et à la télévision, ainsi qu’au travers de conférences dans de nombreux pays, notamment au Canada où il réside quelques mois par an. Il conseille notamment des entreprises du "new space" et des fonds d’investissements sur les projets financiers en matière de Tourisme Spatial.



Lu 236 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > TAP Air Portugal : retrouvez toutes les dernières actualités Taxation du transport aérien, un choix biaisé ?