eDreams ODIGEO devient "le numéro 2 mondial de la vente au détail de vols"

La crise sanitaire a appris à l'humanité une chose : l'humilité.



D'ailleurs le directeur général de France Montagnes, Jean-Marc Silva, nus déclarait en septembre 2020 : " nous allons devoir nous réinventer et surtout être très humble par rapport à ce qui nous attend. Ce qui était vrai l'année dernière, ne le sera plus. "



Alors que la crise n'est malheureusement pas derrière nous, tout le monde n'a pas su tirer les enseignements de celle-ci.



A l'image du dernier communiqué de presse d'eDreams ODIGEO dévoilant la " poursuite de la surperformance " du groupe qui se pose désormais en " vainqueur incontestable de l’ère post-COVID ".



Pour en arriver à ses conclusions, l'entreprise se base sur les chiffres d'un été plus que radieux.



" eDreams ODIGEO continue de surpasser les performances de ses pairs avec des réservations au mois de juin dépassant les niveaux d'avant COVID et s'accélérant encore plus en juillet et août, " explique le communiqué de presse.



Les hausses sont de 2% en juin 2021, par rapport à juin 2019, puis de 6% en juillet et enfin de 27% pour le mois d'août 2021.