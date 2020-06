maeva.com : réouverture progressive des campings affiliés et des agences de gestion locative

maeva.com, filiale du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, annonce la réouverture progressive, depuis le 6 juin 2020, de ses 12 campings affiliés, de ses 10 agences de gestion locative et de son réseau d’agences et réceptions partenaires en France.



" Les équipes sont pleinement mobilisées depuis plusieurs semaines pour organiser la réouverture aux vacanciers des campings et de plus de 3 500 appartements et maisons de vacances dans les meilleures conditions de sécurité et respect des recommandations sanitaires ", indique le groupe dans un communiqué.



Les campings notamment, ont adapté les animations, l’accès aux piscines ou les clubs enfants.



Par ailleurs, maeva.com a déployé un protocole d’hygiène renforcé anti-Covid-19 en partenariat avec HygiaCare.



Enfin, le groupe a mis en place l’annulation gratuite - quel qu’en soit le motif - pour ses clients jusqu’à 15 jours avant le départ. La somme versée en guise d’acompte ou le solde du séjour leur sera alors entièrement remboursé.