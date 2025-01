10e édition du Trophée Assurever : une aventure mémorable au Vietnam et au Cambodge

Organisé dans le cadre du Trophée Assurever, cet événement unique récompense, au terme d’un challenge de vente annuel, les meilleurs vendeurs d’assurance voyage parmi les clients du courtier basés en Métropole, dans les Antilles/Guyane et à La Réunion.



Les participants ont eu la chance d’explorer des sites emblématiques inscrits au patrimoine mondial, tels que la Baie d’Ha Long et les temples d’Angkor Wat, véritables merveilles du monde. Ces lieux chargés d’histoire et de beauté ont conféré à ce rendez-vous un cadre enchanteur, mêlant découvertes culturelles, action humanitaire mais surtout partage et convivialité.



Ce Trophée Assurever a ainsi permis de célébrer l’excellence professionnelle dans une atmosphère de collaboration et d’émerveillement, tout en tissant des liens forts entre les participants.



En ce début d’année, alors que les compteurs sont désormais remis à zéro, les participants repartent avec de nouvelles ambitions. Tous se tiennent prêts à performer pour tenter de remporter leur place sur la future édition du Trophée Assurever 2025, dont la destination, tenue encore secrète, sera révélée prochainement.



Le rendez-vous est donné en Décembre prochain pour une nouvelle aventure tout aussi exceptionnelle !