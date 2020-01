2020 : une décennie au bord de la crise de nerfs ?

Nos années folles ont donc bel et bien une tonalité pathologique. Ni joie, ni optimisme. Au contraire :



- Nos années folles sont celles d’incendies dévastateurs en Australie que l’homme n’arrivera probablement pas à conjurer, livrant à la mort des millions d’animaux dont ces misérables koalas et kangourous. Une préfiguration tragique de ce qui risque de se produire dans bon nombre d’autres coins sensibles.



- Nos années folles, ce sont des millions de personnes dans les rues iraniennes et irakiennes bientôt armées d’une bombe atomique, criant à la vengeance contre un président américain pyromane. Et c’est tout le tourisme prometteur du Moyen Orient qui se dissipe en fumée !



- Nos années folles, ce sont 600 millions d’individus dans un pays en pleine croissance économique surveillés en permanence et notés par un gouvernement bien décidé à contrôler vie publique et vie privée de ses ressortissants et pourquoi du reste de la planète afin de déployer ses routes tentaculaires trompeusement appelées "routes de la soie" alors qu’il s’agit d’impérialisme économique.



- Nos années folles, c’est un président turc pressé de reconstituer un empire ottoman dépecé il y a un siècle, prêt à enflammer le bassin méditerranéen et l’or qu’il représente pour l’industrie touristique.



- Nos années folles, c’est la perspective de voir un monde vieillissant s’appauvrir et avoir du mal à survivre alors que les progrès médicaux n’ont jamais été aussi encourageants et les riches aussi riches.



- Nos années folles, ce sont des milliers d'avions sillonnant un ciel de plus en plus pollué et saturé pendant que des trains de nuit reprennent timidement du service.