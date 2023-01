2022, une année record pour le tourisme en Occitanie

il est intéressant de constater que près d’un tiers (31%) des nuitées françaises est réalisé par les habitants d’Occitanie, validant la persistance du tourisme de proximité ».

Pour Vincent Garel, Président du Comité régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, «reste en tête des pays émetteurs avec plus de 9 millions de nuitées touristiques (+36% par rapport à 2021), suivie de l’Allemagne avec 8,5 millions de nuitées (+70%), du Royaume-Uni [2] qui enregistre une des plus fortes progressions par rapport à 2021 (+186%) avec 6,8 millions de nuitées, des Pays-Bas (6,6 millions) et de la Belgique (5,6 millions).Parmi les clientèles lointaines,reviennent en nombre avec de très fortes progressions par rapport à 2021 (+116% et +138%), en lien avec la parité euro/dollar.