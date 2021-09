7 et 14 octobre à Rennes : deux ateliers d’expertise sur le tourisme équitable

Le programme « Fair Breizh » a débuté, fin 2020, par une phase d’adaptation du référentiel du label Tourisme Equitable et Solidaire en vue de son expérimentation sur le territoire breton.



Parmi les structures s’étant portées volontaires, 3 agences, 1 association et 7 offices de tourisme ont été retenus pour bénéficier d’un accompagnement individuel vers la labellisation Tourisme Équitable.



Après avoir été invitées à réaliser leur propre autodiagnostic sur la base du référentiel de critères, elles bénéficient actuellement d’un retour personnalisé qui les aidera à constituer un dossier solide en vue de leur potentielle labellisation.



Kaouann, agence de voyage éco-responsable, est également engagée dans « Fair Breizh ». Damien le Bris, l’un de ses co-gérants, témoigne : « Nous avons souhaité rejoindre le programme car le référentiel du label permet de répondre à plusieurs enjeux qui sont essentiels pour nous, notamment les engagements sociétaux et environnementaux.



C’est ce double regard qui est intéressant. L’accompagnement proposé dans le cadre du label permet de faire un autodiagnostic de nos pratiques afin de tendre à l’obtention du label, bien entendu, mais il permet aussi d’évoquer des pistes d’amélioration. J’attends du programme qu’il nous aide à formaliser, à structurer et à valoriser ce que nous avons déjà mis en place, mais également qu’il nous apporte des pistes de réflexion sur ce que nous pourrions mettre en place à l’avenir, notamment par le biais des ateliers lors des journées collectives ».