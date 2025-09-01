À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

La Cité Immersive des Fables, un voyage à la fois poétique et high-tech au cœur de Paris

A partir du 6 septembre 2025, La Cité Immersive des Fables ouvre à Paris. Cette exposition propose un parcours immersif et sensoriel sur plus de 1 000 m², permettant de découvrir les fables de Jean de La Fontaine.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 1 Septembre 2025

