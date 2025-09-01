TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

La Cité Immersive des Fables, un voyage à la fois poétique et high-tech au cœur de Paris


A partir du 6 septembre 2025, La Cité Immersive des Fables ouvre à Paris. Cette exposition propose un parcours immersif et sensoriel sur plus de 1 000 m², permettant de découvrir les fables de Jean de La Fontaine.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Installée près des Champs-Élysées, la Cité Immersive des Fables permettra aux visiteurs de découvrir les fables les plus célèbres de Jean de La Fontaine - Depositphotos.com, @sergiy.molchenko@gmail.com
Installée près des Champs-Élysées, la Cité Immersive des Fables permettra aux visiteurs de découvrir les fables les plus célèbres de Jean de La Fontaine - Depositphotos.com, @sergiy.molchenko@gmail.com
À partir du 6 septembre 2025, Paris accueillera La Cité Immersive des Fables, une exposition qui propose une relecture des œuvres de Jean de La Fontaine à travers un parcours immersif et sensoriel.

Installée sur plus de 1 000 m² près des Champs-Élysées, l’exposition permettra aux visiteurs de découvrir les fables les plus célèbres de l’auteur dans un environnement mêlant scénographie, effets spéciaux et technologies immersives.

Le parcours, d’une durée d’environ 1h30, présentera des espaces thématiques où les fables prendront vie grâce à des mises en scène incluant costumes, maquillages, projections vidéo à 360°, jeux de lumière, spatialisation du son en 3D et parcours olfactif.

L’exposition proposera également des contenus interactifs et ludiques pour tous les publics.

Une approche scientifique et pédagogique à la Cité Immersive des Fables

Plusieurs acteurs français ont participé à la mise en scène des personnages : Laurent Stocker incarne Jean de La Fontaine, Alexandre Astier le Lion, Arielle Dombasle le Loup, Charles Berling le Renard et Marie S’Infiltre la Grenouille.

La direction musicale est assurée par le duo Bon Entendeur, connu pour ses créations mêlant voix iconiques et musique électronique.

L’exposition est accompagnée par un comité scientifique dirigé par Tiphaine Rolland, spécialiste de littérature française du XVIIe siècle.

Le projet bénéficie également de la participation du vulgarisateur historique Nota Bene, qui proposera des contenus vidéo tout au long du parcours.

En fin de visite, un spectacle de vidéo-mapping de 25 minutes projettera des images sur les murs et le sol, illustrant les fables dans différents styles visuels. L’expérience combinera des références à l’époque de La Fontaine et des échos à la culture contemporaine.

Une initiative portée par Cités Immersives

Produit par Cités Immersives, l’exposition s’inscrit dans la continuité de projets immersifs précédents, dont la Cité Immersive Viking à Rouen en 2024.

La Cité Immersive des Fables restera à Paris avant de partir en tournée dans plusieurs villes de France et d’Europe.

Lire aussi : "Aura Invalides" : Moment Factory sublime le Dôme des Invalides (vidéo)


