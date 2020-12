A la découverte des terroirs irlandais et britanniques

A l’approche de Noël et des vacances, nous souhaitons vous apporter un peu de cette chaleur irlandaise, de ce partage et de cette joie bien présents dans les îles anglo-saxonnes. Nous vous invitons à saliver devant quelques-unes des options que l’on peut proposer à vos clients, qu’ils viennent en individuels ou en groupe.



La gastronomie n’est pas vraiment LA thématique mise en avant lorsque l’on parle d’Irlande ou bien d’Ecosse ; cependant, depuis plusieurs années maintenant, la scène culinaire de ces pays s’est fortement développée pour offrir une palette impressionnante d’expériences, de festivals, de circuits gourmets et de lieux authentiques. Vous y trouverez aussi bien des marchés de producteurs, où vos clients peuvent se rendre, des tours guidés de villes avec plusieurs dégustations de produits locaux, mais aussi des restaurants étoilés ou tout simplement de bons pubs servant une « comfort food » qui réchauffera le corps et le cœur.