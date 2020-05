AXA et Accor améliorent l'assistance médicale des clients

Dès juillet 2020, ce partenariat permettra aux hôtes du Groupe Accor de bénéficier des meilleurs soins en accédant aux offres médicales d’AXA Partners, entité internationale d’AXA spécialisée dans les services d’assistance, l’assurance voyage et l’assurance-crédit.



Les clients de Accor bénéficieront des toutes dernières innovations d’AXA en matière de télémédecine et d’un accès gratuit aux téléconsultations médicales.



Ils accéderont également aux réseaux médicaux d’AXA, qui réunissent des dizaines de milliers de professionnels de santé agréés. Les hôtels seront désormais en mesure d’orienter au mieux leurs clients (langue, spécialiste, etc.) dans les 110 destinations où Accor est présent.