Accord de promotion locale entre Enit et Trenitalia

« En activant des collaborations avec les principaux partenaires internationaux du voyage, il est possible de renforcer les outils de développement durable, un objectif majeur dans le plan stratégique de l'Enit

« Nous sommes fiers de la façon dont le train Intercity est intégré dans la promotion de l’Enit. Plus de cinq millions de clients auront voyagé en Intercity d'ici la fin de l'été. Parmi les destinations les plus populaires figurent la Riviera ligure et la région de Versilia (Toscane), la Sicile et toute la Riviera adriatique

», rajoute Maria Elena Rossi, directrice Marketing.», explique Domenico Scida, Directeur Unit Intercity Trenitalia SpA Lire aussi :