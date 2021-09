Activités, excursions : TUI Group renforce son partenariat avec Eurostar

TUI Group renforce son accord avec Eurostar pour alimenter sa plateforme de circuits et d’activités.



Les clients de la compagnie ferroviaire ont désormais accès à plus de 5 000 excursions, activités et billets, disponibles dans toutes les destinations d’Eurostar.



"Au Royaume-Uni, des centaines d’activités sont proposées rien qu’à Londres, mais les clients peuvent également réserver des excursions à Oxford, Cambridge, Cardiff et Édimbourg. Des expériences sont également disponibles en France, aux Pays-Bas et en Belgique, y compris des options dans des villes populaires comme Paris, Amsterdam et Bruxelles, ainsi que Versailles, sur la Côte d’Azur, Rotterdam ou Anvers " indique un communiqué de presse.



Voici quelques exemples d'activités proposées : tour Eiffel, Stonehenge ou les studios Harry Potter, croisière sur les canaux d’Amsterdam, dégustation de bières belges ou visite sur le thème de Downtown Abbey.