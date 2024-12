Aérien : et si la caisse de garantie revenait sur la table ?

La Commission européenne avait alors évalué la possibilité d'introduire une protection contre l'insolvabilité des transporteurs.Puis comme toujours, l'industrie aérienne avait mis en branle leur efficace instrument de lobbying et quelques mois plus tard, plus aucune option concrète n'était à l'étude.Selon une étude de la Commission européenne, 87 compagnies aériennes ont fait faillite entre 2011 et 2019, touchant près de 5,6 millions de consommateurs.Et cette dynamique n'a pas été freinée par la crise sanitaire, puisque d'après l'IATA 160 compagnies aériennes dans le monde ont cessé leurs activités entre 2019 et 2022. Et la moitié de ce total était signalé en Europe.Dès 2015, une caisse de garantie abondée par les transporteurs a été créée et malgré la menace de Ryanair, absolument toutes les compagnies sont passées à la caisse.