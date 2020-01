Aéroport de Bordeaux : ouverture du nouveau Parc Express

Le 20 janvier, le nouveau Parc Express de l'Aéroport de Bordeaux 205 places (80 places supplémentaires) entrera en service, l'emprise de l'ancien parc étant libérée pour accueillir une partie de la future station intermodale Tramway et Technobus.



Toujours réservé à la dépose ou la prise en charge rapide de passagers, avec un stationnement de cinq minutes gratuit (limité à 3 passages quotidiens), ce nouveau parc a été aménagé pour fluidifier la circulation en entrée et sortie, aux abords des aérogares.



Le même jour, et jusqu'au 7 février, le viaduc routier donnant accès au niveau départ des terminaux A et B sera fermé à la circulation pour travaux, avec une seule voie exclusivement dédiée à l'accès au parc P0.



La zone de stationnement réservée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sera fermée, et définitivement déplacée sur le nouveau Parc Express. Les voies de circulation en rez-de-chaussée étant réservées exclusivement aux autocars et aux véhicules de secours, la circulation automobile sera orientée, durant la fermeture du viaduc routier du 20 janvier au 7 février, via les parcs de stationnement.