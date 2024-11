Aéroport de Dublin : Sofitel ouvrira un premier hôtel en Irlande

Le Sofitel Dublin Airport sera notre premier établissement Sofitel en Irlande (...) Nous sommes enchantés d’étendre notre présence dans les grands hubs internationaux aux côtés de notre partenaire de longue date, le Groupe Arora, pour ce troisième projet Sofitel en commun.

Un nouveau Sofitel va ouvrirSofitel marsue du groupe Accor et son partenaire, le groupe Arora ont posé la première pierre. L'établissement sera directement relié au Terminal 2 de l'aéroport.Développé par le Groupe Arora, un partenaire franchisé majeur d'Accor au Royaume-Uni, ce projet hôtelierremporté par Arora lors d'un processus de sélection compétitif mené par daa (Autorité de l'aéroport de Dublin).Le nouvel hôtel proposera notamment un restaurant ouvert toute la journée, un salon de thé, et un sky bar offrant une vue sur l’aéroport et ses environs. Il inclura également un salon exécutif, un centre de remise en forme, et des espaces pour réunions et événements, comprenant une ballroom et huit salles de réunion modulables.» a déclaré Maud Bailly , Directrice générale de Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems.