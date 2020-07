Aéroport de Toulouse : les nouveaux standards sanitaires européens appliqués

C’est un engagement de plus à Toulouse-Blagnac, où notre action ne faiblit pas, bien au contraire. Et nous continuerons d’adapter notre dispositif en fonction de l’évolution de la situation et des directives des autorités,

Si les vols repartent et les structures aéroportuaires rouvrent, les passagers ne sont pas toujours au rendez-vous.De cette crise, les acteurs du tourisme doivent garder à l'esprit que le travail de réassurance sera long et ne peut pas seulement se limiter à dire : nous sommes ouverts, vous ne craignez rien.L'aéroport de Toulous-Blagnac l'a bien compris.Ces deux entités ont élaboré un référentiel commun de recommandations sanitaires." explique Philippe Crébassa, président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac.