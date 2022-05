Air Astana lance des vols vers Londres et Bodrum, en Turquie

Le vol KC901 partira de Londres à 18h05 et arrivera à Aktau à 4h10 le lendemain, avec un départ d'Aktau à 5h10 et une arrivée à Almaty à 9h00. Le vol retour, décollera d'Almaty à 10h45, arrivera à Aktau à 13h05 pour repartir à 14h05 et arriver à Londres à 16h05 (heures locales). Des connexions optimisées, en collaboration avec Air France et British Airways, permettent de rejoindre facilement Londres depuis la France.



Les tarifs aller-retour au départ de Londres Heathrow sont disponibles à la vente à partir de 660 USD en classe économique et de 2 660 USD en classe affaires, toutes taxes comprises. Des tarifs promotionnels en classe économique sont disponibles jusqu'au 31 mai pour les vols du Royaume-Uni vers le Kazakhstan.



A partir du 27 mai, Air Astana opérera également des vols entre Almaty et Bodrum, dans le sud-ouest de la Turquie. Les vols seront assurés les mardis et vendredis par des Airbus A321.