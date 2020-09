Air Astana lance un vol direct Almaty - Francfort

Air Astana lancera à partir du 2 octobre 2020 des vols directs et sans escale d’Almaty vers Francfort.



La fréquence des vols bi-hebdomadaire dans un premier temps passera à trois vols par semaine à partir du 26 octobre.



Ces vols seront opérés les lundis, mercredis et vendredis en Airbus A321NeoLR de dernière génération.



"Une arrivée matinale à Francfort offrira de nombreuses possibilités de correspondances vers l’Europe et l’Amérique du Nord en partenariat avec Lufthansa, notamment vers Paris, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse" indique un communiqué de presse.