Air Austral reprend ses vols entre La Réunion et Nosy Be à Madagascar

Suite à l’annonce de la réouverture de l’île de Nosy Be aux voyageurs internationaux à partir du 1er octobre 2020, Air Austral, en lien étroit avec ses autorités de tutelle, annonce être autorisée à reprendre ses liaisons de et vers la destination malgache après plusieurs mois de suspension.



C’est une reprise par étapes que la compagnie a programmé au moyen de son Boeing 737-800 d’une capacité de 162 places, qu’elle déploiera entre La Réunion et Nosy Be.



Dans un premier temps, deux vols Réunion-Nosy Be en correspondances des vols Paris-La Réunion seront proposés les vendredis 16 et 23 octobre prochains (tarifs de lancement Réunion-Nosy Be : à partir de 298 euros TTC* et Paris-Nosy Be : à partir de 698 euros TTC *).



Par la suite, en fonction de l’évolution de la situation, la compagnie pourra mettre en place un programme plus étoffé dès le début du mois de novembre.



« La réouverture de Nosy Be est pour Air Austral une étape importante. Après plusieurs mois de paralysie, cette première relance marque le redémarrage progressif de notre activité de et vers Madagascar et plus largement de notre activité régionale. Elle intervient par ailleurs dans un contexte où les mesures d’hygiène et de santé en vigueur répondent aux exigences réciproques des autorités françaises et malgaches pour garantir à nos passagers le meilleur niveau de sécurité sanitaire. Cette destination, très prisée à Madagascar, de nouveau accessible au tourisme saura graduellement répondre à la demande de voyages », a déclaré Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral.