Air Austral supprime les plastiques à usage unique

Enfin, les trousses Loisirs sont désormais en matière PET (plastique recyclé et recyclable) et emballées dans un sachet en plastique végétal.



Divers articles de bord (avions cadeau, kits BB, casques individuels…) actuellement emballés individuellement dans un sachet plastique sont conditionnés dans un sachet en matière plastique végétal biodégradable.



Air Austral souligne également qu'elle poursuit sa démarche écoresponsable et travaille actuellement sur le remplacement d’autres items (ex : les sachets plastique pour l’emballage et le ramassage des couvertures).