Air Belgium abandonne la Martinique pour la République Dominicaine 🔑

« passer la crise »

« Nous maitrisons les deux domaines et cela nous permet d’être au plus proche du marché, en se montrant flexibles et pragmatiquesÂ

L’autre bouée de sauvetage d’Air Belgium : une stratégie de transport de fret qu’elle développe depuis début 2021.La compagnie va recevoir en avril 2022et cherche actuellement ses futurs pilotes. A noter qu’Air Belgium exploite déjà 3 Airbus A330 Fret, notamment pour le compte de la CMA-CGM, depuis Liège et Bruxelles.Le transport de marchandises compte actuellement pour la majorité du chiffre d’affaires de la compagnie et lui permet de, d’après Niky Terzakis qui précise que les comptes sont de fait à l’équilibre depuis septembre.», résume-t-il aussi.Côté flotte passagers, 2 A330neo flambant neufs viennent d’arriver. Les discussions se poursuivent pour faire sortir ces prochains mois les A340, avec lesquels la compagnie avait débuté ses opérations en 2019, de la flotte, et pour les remplacer par des A330 classiques.A quelques semaines du début de la crise sanitaire mondiale, Air Belgium avait débuté ses opérations fin 2019 avec des vols entre Bruxelles-Charleroi, la Guadeloupe et la Martinique. Ceci après un premier faux départ en 2018 et un lancement avorté vers la Chine.