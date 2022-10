Air Cairo (Egypte) : "Une flotte de 26 appareils A320neo et ATR 72 600 en fin d'année..." 🔑

Nous souhaitons donc mettre des capacités pour accueillir les Français vers les grands sites égyptiens : Louxor, Hurghada, Marsa Alam, et peut être plus tard Sharm el Sheikh.



Notre objectif est de capter de nouveau les touristes français. Les faire revenir pour apprécier Louxor, la mer, les croisières sur le Nil, le Caire…



L’Égypte est en train de revenir à une situation normale. Le Covid est passé. Les quelques mesures restantes n’affectent en rien l’arrivée et le départ des touristes. (L’ensemble des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19 pour l’entrée sur le territoire égyptien ont été levées ndlr)



Ils reviennent nombreux. Louxor, Hurghada, Sharm El Sheikh sont bien fréquentés mais nous voulons faire venir plus de touristes français et leur dédions nos capacités.