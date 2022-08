Egypte : Air Cairo souhaite séduire les TO au départ de France

La compagnie va mettre en place deux vols charters au départ de Paris :



• Programme de voyage en 11 Jours et 10 nuits du mercredi au samedi avec un vol intérieur prévu le 4 ème jour CAI/LXR le samedi matin en A320 et 174 sièges.



• Programme de voyage en 12 Jours et 11 nuits du samedi au mercredi avec un vol intérieur prévu le 8 ème jour LXR/CAI le samedi dans l’après-midi en A320 et 174 sièges.



Voici la programmation sur les vols réguliers :



• Pour des séjours en 8 jours et 7 nuits au départ de Paris du samedi au samedi : CDG/LXR/ CDG à partir d’octobre et CDG/HRG/CDG à partir d’avril 2023



• Pour des séjours en 8 jours et 7 nuits au départ de Lyon et Nantes du dimanche au dimanche : LYS/LXR/LYS et NTE/LXR/NTE



• La programmation de vols intérieurs quotidiens : CAI/LXR/CAI, CAI/ASW/CAI, CAI/HRG/ CAI, CAIR/SSH/CAI, LXR/SSH/LXR et LXR/SSH/LXR (deux fois par semaine). Nos vols intérieurs sont opérés en ATR de 72 sièges.