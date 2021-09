Air Canada : réouverture de la ligne Lyon-Montréal le 11 décembre 2021

Nous sommes aussi présents depuis 45 ans aux Antilles Françaises et nous allons rouvrir Fort-de-France-Montréal le 30 octobre prochain et Pointe-à-Pitre-Montréal le 31 octobre 2021.



Autre point important, nous rouvrons la liaison Lyon Montréal, le 11 décembre prochain. Comme vous le voyez nous reprogrammons de nombreuses liaisons, nous sommes en ordre de marche,

De plus, nous avions prévu d'ouvrir à Toulouse, le 5 juin 2020, ça n'a pas pu se faire, vous comprenez pourquoi. Je peux vous dire que Toulouse-Montréal sera lancée, c'est certain, avec une liaison à l'année.



Ce sera une ligne identique à celle de Lyon, dès que les conditions économiques le permettront. Il y aura peut-être d'autres destinations en France, comme Nantes

Ce n'est pas tout surfant sur cette bonne nouvelle et des ventes de billets qui battent même la célèbre liaison entre la capitale Française et New York," annonce, le patron du transporteur canadien.," espère Jean-François Raudin, le directeur général France d'Air Canada.En attendant, il y a une saison hivernale à assurer et une destination à replacer sur la carte du tourisme.Si vous souhaitez connaitre les conditions pour se rendre au Canada, cliquez ici.