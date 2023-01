Air Canada : workshop à Toulouse le 6 février 2023

Air Canada, entourée de ses partenaires au sein de l’Atlantic Joint Venture (United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines et Eurowings), et d’une quarantaine d’exposants, accueilleront les professionnels du tourisme toulousains le lundi 6 février à partir de 18h30 aux espaces Vanel (Arche Marengo, 1 allée Jacques Chaban Delmas) à Toulouse.Le workshop sera suivi d’un cocktail dinatoire. Air Canada se prépare à lancer le 2 juin 2023 une nouvelle liaison sans escale , opérée cinq fois par semaine toute l'année, reliant Toulouse à son hub de Montréal. Cette nouvelle liaison est la seule à être assurée toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France précise la compagnie.Les agents de voyages souhaitant s’inscrire au workshop sont invités à le faire via le lien suivant : https://urlz.fr/kAcp