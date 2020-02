Air Caraïbes lance Cancún au départ de Paris Orly

Et une ligne de plus en 2020 pour Air Caraïbes !



Profitant des slot récupérés, lors de la faillite de XL Airways, la compagnie du Groupe Dubreuil propose dorénavant la liaison entre Paris-Orly et Cancún, au Mexique.



Au rythme de 2 vols par semaine jusqu’au 20 décembre 2020, puis de 3 vols par semaine dès le 21 décembre 2020, Air Caraïbes propose déjà de réserver ses billets.



Les vols décolleront de Paris-Orly 4 à 10h50, pour une arrivée à Cancún à 15h20 (11h30 de vol). Au retour, les vols partiront de Cancún à 17h20 pour une arrivée à Paris-Orly 4 à 9h50 le lendemain (9h30 de vol).