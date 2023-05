Air Caraïbes met la premium et la classe affaires en promo

*Prix TTC le plus bas garanti jusqu’au 22/05/2023 inclus, pour un billet adulte aller/retour en classe Madras ou Caraïbes, sous réserve de disponibilité aux dates choisies. Prix susceptible de révision en cas de hausse du prix du carburant et/ou des taxes/redevances. Voir conditions sur Aircaraibes.com.

**Excepté à Port-au-Prince, Cancun et San Salvador des Bahamas.

Ces promotions estivales sont disponibles jusqu’au 22 mai 2023 inclus, pour une période de voyage comprise entre le 1er juillet 2023 et le 4 septembre 2023 (dernier retour). Elles s’appliquent sur les vols entre Paris-Orly et Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne, dans les 2 sens de trajet.Les passagers des classes Affaires et Premium Economy bénéficient d'un comptoir d’enregistrement dédié, d'un coupe file pour un passage plus rapide aux contrôles de police et de sûreté, d'un accès aux salons privés en classe Madras**, d'un embarquement prioritaire à la convenance du passager, et de la livraison prioritaire des bagages…Entre Paris-Orly et l’ensemble de ses destinations, Air Caraïbes opère avec des Airbus A350 XWB (Airbus A350-900 et A350-1000) et A330 pour effectuer ses dessertes transatlantiques.