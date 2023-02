Air Corsica lance un vol entre Bastia et Rome

Face au succès de la ligne entre Ajaccio et Rome Fiumicino, ouverte l'été dernier, Air Corsica renforce sa présence sur la capitale italienne en inaugurant une ligne au départ de l'aéroport de Bastia à compter du 3 juillet 2023.Cette programmation représente un total de 2600 sièges. En outre, les horaires de milieu de journée, au départ et à destination de la Corse, favoriseront les correspondances, via l'aéroport de Rome Fiumicino permettant la continuation vers des destinations long courriers comme les USA et l'Amérique du Sud.Un accord commercial de partage de codes a été conclu entreet permet aussi des acheminements sur la Sardaigne, la Sicile, et l'ensemble du territoire italien.