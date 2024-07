Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique Latine et les Caraïbes

Afin de terminer ce grand périple nous aimerions vous emmener sur des destinations singulières que sont le Paraguay (Asunción), L’Uruguay (Montevideo)…



Le Paraguay et sa capitale Asunción est l’un des deux pays d’Amérique du Sud qui n’a pas d'accès à la mer. Y coulent deux fleuves : Le Río Paraguay divise le pays en deux espaces distincts et le fleuve Paraná qui délimite son territoire au sud-est avec le Brésil et l’Argentine.



Air Europa dessert la capitale du Paraguay (Asunción) avec 6 vols par semaine entre Orly et Asunción (via Madrid).



L’Uruguay sur la côte atlantique, avec sa capital Montevideo, également tire son nom du fleuve qui y coule et qui se jette dans un estuaire le « rio de la Plata » (littéralement « rivière d'argent »).