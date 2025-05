Air France Holidays et consorts ne doivent pas "sacrifier la valeur de l'hôtel pour remplir les avions"

C'est une concurrence normale

"Nous pouvons nous dire que c'est terrible car Air France est aussi notre partenaire, mais la compagnie est aussi notre concurrent. Face cela, c'est simple il faut se bouger.



Au Cediv nous travaillons sur des outils et sur l'intelligence artificielle. La technologie va nous aider à être encore plus performants".

Il va falloir faire avec !Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans nos colonnes. Les compagnies aériennes investissent de plus en plus le segment du voyage à forfait. EasyJet, Air France, Emirates et consorts... disposent désormais de leur version Holidays. " explique Adriana Minchella Présidente du CEDIV à l'occasion d'une table ronde organisée dans le cadre du Congrès des EDV au Maroc.