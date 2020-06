Air France - KLM : Henri de Peyrelongue succède à Patrick Alexandre

De son côté, Pieter Bootsma, actuellement Directeur général adjoint Commercial et Revenue Air France-KLM, est nommé Chief Revenue Officer Air France-KLM. Il continue à siéger au Comité Exécutif du groupe, sous la direction de Benjamin Smith.



Pieter Bootsma présidera le Commercial Committee, qui supervise l’ensemble des activités commerciales au sein du groupe Air France-KLM.



« Je tiens à remercier très chaleureusement Patrick Alexandre pour son dévouement et son engagement depuis de nombreuses années au service d’Air France et du groupe Air France-KLM. Il a été l'un des bâtisseurs du groupe et de l’organisation commerciale d’Air France-KLM dans le monde entier » a déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.