Air France - KLM : Oltion Carkaxhija devient DG adjoint de la transformation du groupe

Le nouveau responsable aura pour objectif de mettre en place des mesures structurantes pour améliorer les coûts unitaires d'Air France-KLM et optimiser les dépenses externes.



Cette nomination a été justifiée de cette façon par le patron canadien du groupe : " la crise du Covid-19 nous oblige à accélérer nos projets et à être flexibles.



Pour aider le groupe Air France-KLM à surmonter cette crise sans précédent, les gouvernements français et néerlandais nous ont apporté un soutien financier de 10,4 milliards d'euros.



Avec une telle aide, nous avons une grande responsabilité envers nos employés, nos actionnaires et nos clients. "