Air France - KLM nomme deux nouveaux directeurs régionaux des ventes

De son côté, Sébastien Champion est nommé Directeur régional des ventes Midi-Pyrénées Roussillon et Nouvelle Aquitaine d’Air France-KLM.



Il succède à David Marey, désormais Revenue Manager Court et Moyen-Courrier, et à Jennifer Mazet, désormais Responsable des Achats Marketing, Communication et Prestations intellectuelles.



Sébastien Champion intègre Air France en 2001 en tant qu’analyste de vol au sein du pôle « Revenue Management » de la direction Marketing et Réseau.



De 2004 à 2006, il occupe le poste d’Économiste, chargé des prévisions de trafic et des recettes passagers pour la Direction Économie et Finances.



En 2007, il rejoint la Direction des Ventes Entreprises en tant que Chargé d’affaires pour les Grands Comptes, dont il assure la négociation, le pilotage et l’animation des contrats commerciaux.



En 2010, il devient Directeur des Ventes pour la Délégation Régionale Centre Est de la Direction du Commercial France basée à Lyon, et dont le portefeuille représente près de 200 clients PMI-PME localement.



Depuis 2015, il était Responsable Comptes Stratégique au sein de la Direction des Ventes Entreprises, en charge de la gestion et du développement du portefeuille de plus de 100 clients Grands Comptes.



Âgé de 46 ans, Sébastien Champion est diplômé d’un double cursus en Méthodes Scientifiques de Gestion de l’Université Paris X Nanterre, et d’Ingénieur - Économiste de l’Université Aix - Marseille II.