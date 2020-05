Air France : port obligatoire du masque à partir du 11 mai 2020

La santé et le bien-être des clients et des personnels sont au cœur des préoccupations d’Air France, rappoelle la compagnie dans un communiqué.



Au-delà des procédures strictes d’hygiène appliquées habituellement sur ses vols, Air France a décidé de renforcer son dispositif en mettant en place des mesures sanitaires pour se protéger les uns les autres, au sol comme en vol.



Ces mesures sanitaires sont déployées sur l’ensemble du parcours.



Le port du masque sera obligatoire dans nos avions à compter du 11 mai 2020.



Tous les clients devront porter un masque tout au long de leur voyage. Les clients sont notifiés de cette obligation sur tous les canaux de communication (email, sms, sites internet) en amont de leur départ et invités à se munir d'un ou de plusieurs masques pour leur voyage.



A l’aéroport, les dispositions mises en place garantissent un voyage dans des conditions de sécurité sanitaire optimales : application de la distanciation physique, comptoirs équipés de Plexiglass, bornes libre-service régulièrement désinfectées, gel hydro-alcoolique à disposition sur tout le parcours et flux clients réorganisés à l’enregistrement comme à l’embarquement pour limiter les contacts.