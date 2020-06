Air Tahiti Nui reprend ses vols vers Papeete à compter du 3 juillet 2020

En l'espace de quelques heures les perspectives du tourisme dans les territoires d'Outre-mer ont considérablement changé.



Ainsi, Annick Girardin faisait sauter les motifs impérieux et la fin de la septaine pour les voyageurs français se rendant en outre mer à partir du 22 juin 2020, Air Tahiti Nui s'engouffrait alors dans cette annonce.



La compagnie va reprendre ses vols à partir du 3 juillet 2020 entre Paris CDG et Papeete à Tahiti. La liaison reprendra au rythme de 4 vols par semaine.



Ces fréquences seront opérées via Vancouver (Canada) jusqu’au 13 juillet prochain, puis via Los Angeles, destination transit habituelle de la compagnie.



A partir de cette date, une rotation sera ajoutée, ce qui portera à 5 vols par semaine.



De plus Air Tahiti Nui propose des offres spéciales "retrouvailles", baptisées "Retour au Fenua" pour les étudiants polynésiens en Métropole et "Fetii" pour tous les voyageurs souhaitant retrouver leurs proches.